'Vance' provocará lluvias muy fuertes en varios estados

'Vance' provocará lluvias muy fuertes en varios estados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 07:58:41
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Ciudad de México, a 26 de octubre 2026.- La tormenta tropical ‘Vance’ se mantiene cerca de las costas de Colima y Jalisco y provocará  lluvias puntuales muy fuertes en el sur de Nayarit y el oeste de Jalisco este lunes 26 de octubre.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mencionó en su reporte de las 6:00 horas que, el centro del ciclón se ubica a  415 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 560 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco.

Igualmente, se informó que presentaba  vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora, rachas de 120 y desplazamiento hacia el noroeste a 9 kilómetros por hora.

El pronóstico contempla precipitaciones de 50 a 75 milímetros en las zonas mencionadas de Nayarit y Jalisco, aparte de lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Colima, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero.

Mientras que, para las costas de Colima y Michoacán se prevén rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de tres a cuatro metros, con disminución durante el día. En los litorales de Jalisco y Guerrero se esperan rachas de 30 a 50 kilómetros por hora y olas de dos a tres metros.

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