Van más de 145 mil mexicanos repatriados por Donald Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 12:52:45

Ciudad de México, a 18 de diciembre 2025.- El gobierno de México informó que al menos 145 mil 537 connacionales han sido repatriados desde Estados Unidos, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero.

Durante su participación en la conferencia de prensa matutina de la presidenta de México, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que del total, 116 mil 156 fueron devueltos a territorio mexicano por la vía terrestre, mientras que 29 mil 381 llegaron en vuelos.

Además, la funcionaria federal remarcó que 99 mil 924 mexicanos ingresaron a alguno de los centros de atención que instaló el gobierno federal en varias ciudades fronterizas.

Asimismo, aseguró que a las 45 mil 613 personas restantes “se les brinda de todas formas alimentación, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y apoyo en el traslado a su lugar de origen”.

De igual forma, la secretaría Rodríguez Velázquez explicó que la red opera con nueve centros en siete entidades, con retornos terrestres en estados fronterizos, como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, fronterizos con EEUU, y atención aérea en Chiapas y Tabasco, en el sur del país.