"¡Vamos a ganar!": Sheinbaum envía mensaje de apoyo a la Selección Mexicana previo al duelo ante Inglaterra

"¡Vamos a ganar!": Sheinbaum envía mensaje de apoyo a la Selección Mexicana previo al duelo ante Inglaterra
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 07:01:44
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Morelia, Michoacán, 05 de julio de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su respaldo a la Selección Mexicana de Futbol de cara al partido que disputará este domingo frente a Inglaterra.

Al concluir un evento del Programa de Vivienda realizado en Morelia, Michoacán; la mandataria deseó éxito al representativo nacional y lanzó un mensaje de ánimo.

«"Y suerte a la selección para mañana... ¡Vamos a ganar, vamos a ganar!", expresó.»

Previamente, Sheinbaum adelantó que tiene previsto seguir el encuentro desde un espacio público de la Ciudad de México, aunque señaló que aún definía en cuál de los puntos habilitados para que la afición disfrute del partido.

Durante el torneo internacional, la presidenta ha acompañado a los aficionados en distintos espacios públicos para seguir los encuentros de la Selección Mexicana, además de presenciar algunos partidos desde Palacio Nacional.

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