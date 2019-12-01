Vallas en Palacio Nacional, para prevenir agresiones de grupos violentos en marchas: Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 08:32:00

Ciudad de México, 12 de noviembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que las vallas colocadas afuera de Palacio Nacional y otros monumentos históricos de la Ciudad de México son a manera de prevención de agresiones durante las manifestaciones previstas.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo aseguró que existen infiltraciones de grupos violentos durante las movilizaciones, por lo que es su responsabilidad cuidar el patrimonio mexicano.

“Ustedes vivieron la última vez que ocurrió, golpearon un reporte, en fin, pues acciones violentas que a lo mejor no eran de los maestros, sino de algunos provocadores, pero lo que buscamos es evitar esto”, declaró.

“Segundo, también recientemente vieron estos bloques negros, que no necesariamente son de las manifestaciones, sino que se insertan en las manifestaciones y utilizan distintos artefactos para quemar”, agregó.

“Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar el Palacio Nacional (por ello la colocación de vallas)”, sentenció.