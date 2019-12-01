Vallas caen en Palacio Nacional y desata choque entre manifestantes y policías en el Zócalo

Ciudad de México, Ciudad de México, 15 de noviembre de 2025.-

Manifestantes que participaron en la marcha nacional contra la violencia en el país retiraron las vallas metálicas colocadas alrededor de Palacio Nacional, luego de más de una hora de empujones y golpes contra la estructura de contención instalada frente al inmueble federal, resguardado por un numeroso operativo de seguridad.

La movilización, integrada por jóvenes y adultos de distintas entidades, tenía como eje central la exigencia de justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, así como el reclamo por el incremento de la violencia. Al arribar al Zócalo capitalino, un grupo de encapuchados y manifestantes presionó sobre las barreras hasta derribarlas, lo que derivó en un enfrentamiento con elementos policiales.

En la explanada se registraron agresiones físicas, uso de escudos, piedras, extintores y gases lacrimógenos, mientras parte de la multitud intentaba acercarse a los accesos principales del recinto. Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y brigadas médicas voluntarias atendieron a jóvenes con golpes, crisis nerviosas y afectaciones por la inhalación de gas.

Durante los choques, algunas personas repartieron agua a quienes resultaron afectados por los gases, en tanto otros manifestantes se replegaron hacia las calles aledañas. La jornada cerró con un ambiente de tensión entre los asistentes y los cuerpos de seguridad, en medio de consignas que demandaban justicia y un alto a la violencia en México.