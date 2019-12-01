Vallas caen en Palacio Nacional y desata choque entre manifestantes y policías en el Zócalo

Vallas caen en Palacio Nacional y desata choque entre manifestantes y policías en el Zócalo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2025 a las 14:13:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, Ciudad de México, 15 de noviembre de 2025.-
Manifestantes que participaron en la marcha nacional contra la violencia en el país retiraron las vallas metálicas colocadas alrededor de Palacio Nacional, luego de más de una hora de empujones y golpes contra la estructura de contención instalada frente al inmueble federal, resguardado por un numeroso operativo de seguridad.

La movilización, integrada por jóvenes y adultos de distintas entidades, tenía como eje central la exigencia de justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, así como el reclamo por el incremento de la violencia. Al arribar al Zócalo capitalino, un grupo de encapuchados y manifestantes presionó sobre las barreras hasta derribarlas, lo que derivó en un enfrentamiento con elementos policiales.

En la explanada se registraron agresiones físicas, uso de escudos, piedras, extintores y gases lacrimógenos, mientras parte de la multitud intentaba acercarse a los accesos principales del recinto. Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y brigadas médicas voluntarias atendieron a jóvenes con golpes, crisis nerviosas y afectaciones por la inhalación de gas.

Durante los choques, algunas personas repartieron agua a quienes resultaron afectados por los gases, en tanto otros manifestantes se replegaron hacia las calles aledañas. La jornada cerró con un ambiente de tensión entre los asistentes y los cuerpos de seguridad, en medio de consignas que demandaban justicia y un alto a la violencia en México.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sin incidentes, manifestación en el Centro Histórico de Morelia: Raúl Zepeda
Morelia se Une a la "Marcha Nacional, México se Levanta" Exigiendo Justicia y Seguridad
GN detiene armado a ex candidato a presidente municipal de Pátzcuaro, Michoacán; sería sobrino del ex alcalde Víctor Báez
Presunto responsable de agredir sexualmente a un adolescente en un autobús, es vinculado a proceso
Más información de la categoria
GN detiene armado a ex candidato a presidente municipal de Pátzcuaro, Michoacán; sería sobrino del ex alcalde Víctor Báez
Llegan a Morelia primeras cabinas del teleférico; obra va al 48%: Bedolla
Con Plan Michoacán van 333 mdp para obras en Uruapan: Rogelio Zarazúa
Tras ataque armado, fuerzas federales aseguran camión “monstruo” y ametralladora antiaérea a unas calles del centro de Los Reyes, Michoacán
Comentarios