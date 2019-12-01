Unión Ganadera de Querétaro alerta por propagación del gusano barrenador

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 18:45:53

Querétaro, Qro., 17 de marzo de 2026.- El presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Romualdo Moreno Gutiérrez, advirtió sobre la rápida propagación de la mosca del gusano barrenador en municipios de la Sierra Gorda y zonas colindantes con San Luis Potosí y Guanajuato.

Explicó que desde finales de febrero se activó la alerta sanitaria, luego de que se confirmaran los primeros casos en Landa de Matamoros. Actualmente, ya se han registrado más de 13 contagios en bovinos, perros y caballos en municipios como Pinal de Amoles, Jalpan de Serra y Peñamiller.

“Ya tenemos más de 13 casos confirmados. Entonces, pues es lo que la gente tiene que estar alerta porque no es un caso nada más como de ganado, después de bovinos hay los perros que son los que más están contaminados de gusano barrenador”.

Recordó que la mosca avanza hasta 300 kilómetros diarios, es imposible contenerla por lo que ya se tienen casos confirmados en Guanajuato y seguramente llegará también a Hidalgo y Estado de México.

El dirigente ganadero subrayó la importancia de atender de inmediato cualquier herida en los animales, utilizando productos como Negasunt, desparasitantes y permetrina, para evitar que las larvas del gusano barrenador se desarrollen.

Adelantó que, en coordinación con el Gobierno estatal, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado (Sedea) y autoridades federales como Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, se trabaja en estrategias de control.

“Una de las principales medidas es la liberación de moscas estériles, producidas en la planta de Chiapas, que actualmente genera 100 millones de ejemplares por semana, sin embargo, esta cifra aún es insuficiente para erradicar la plaga”.

Adelantó que se prevé que hacía junio se incremente la producción nacional y que, hacia finales de año, se alcancen hasta 500 millones de moscas estériles semanales, lo que permitiría pensar en una erradicación efectiva.