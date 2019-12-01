Un día como hoy, pero de 1858: falleció Valentín Gómez Farías, pionero del liberalismo en México

Un día como hoy, pero de 1858: falleció Valentín Gómez Farías, pionero del liberalismo en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 09:17:08
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Ciudad de México, a 05 de julio de 2026.- Valentín Gómez Farías (1781-1858) fue médico, político y uno de los principales impulsores del liberalismo mexicano durante el siglo XIX. Es recordado por haber ocupado en varias ocasiones la Presidencia de la República, generalmente como sustituto de Antonio López de Santa Anna, mientras este se ausentaba del cargo.

 

Nacido el 14 de febrero de 1781 en Guadalajara, estudió Medicina antes de dedicarse a la política. Tras la Independencia, se convirtió en una de las figuras más representativas del pensamiento liberal.

 

Durante su gobierno impulsó reformas encaminadas a limitar el poder político y económico de la Iglesia y del Ejército, fortalecer la educación pública, reorganizar la administración del Estado y modernizar las instituciones nacionales. Estas medidas provocaron una fuerte oposición de los sectores conservadores.

 

En 1833 promovió una de las primeras grandes reformas liberales del país, consideradas precursoras de las que años después consolidaría el gobierno de Benito Juárez.

 

Tras diversos conflictos políticos, enfrentó periodos de exilio y regresó a México para continuar participando en la vida pública. En 1857 fue presidente del Congreso Constituyente que promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, uno de los documentos fundamentales de la historia nacional.

 

Valentín Gómez Farías falleció el 5 de julio de 1858 en la Ciudad de México. Su legado es considerado clave en la construcción del Estado laico y en el desarrollo del liberalismo mexicano.

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