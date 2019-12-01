Un año y medio sin agua: denuncian abandono en comunidad La Concepción, en Celaya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 17:24:41

Celaya, Gto., 27 de marzo de 2026.- Habitantes de la comunidad La Concepción denunciaron que desde hace más de un año carecen de agua potable, situación que aseguran ha afectado su economía, salud y calidad de vida, sin que hasta el momento exista una solución concreta por parte de las autoridades.

El señor Salvador Quintero Gallegos explicó que el problema inició el 18 de septiembre de 2024, cuando el pozo que abastecía a la comunidad dejó de funcionar tras una falla en la bomba.

“Ya tenemos más de un año careciendo del agua… nos han dicho que sí, que sí, nunca se niegan, pero ya va casi un año y medio y no ha habido una respuesta positiva”, señaló.

De acuerdo con su testimonio, desde un inicio las autoridades les advirtieron que la solución podría tardar, debido a que existen otros pozos en espera de atención. “Nos dijeron que podría durar hasta dos años, porque tenían otros cuatro pozos antes que el nuestro”, comentó.

Sin embargo, los afectados consideran que el tiempo ha sido excesivo y que no se han visto avances. “Ya se debía haber dado una respuesta… pero seguimos igual, nos siguen dando largas”, reprochó.

Ante la falta del servicio, los habitantes han tenido que recurrir a la compra de pipas de agua, lo que representa un gasto constante. “Estamos comprando agua… más o menos gastamos arriba de mil pesos al mes”, indicó Quintero Gallegos.

Además, desmintieron que el apoyo institucional sea suficiente. “Dicen que nos han mandado muchas pipas, pero no es cierto… no abastecen como dicen”, afirmó.

El problema también ha comenzado a generar afectaciones en la salud de la población. “Ya hay problemas… hay diarreas en los niños, hay adultos mayores enfermos, incluso personas que requieren tratamientos y necesitan higiene”, expresó.

Sobre el origen de la falla, detallaron que el pozo, construido en el año 2000, dejó de operar debido a que la bomba quedó atorada tras un presunto colapso interno. “La bomba ya no se puede sacar… creemos que con maquinaria adecuada se podría recuperar, pero no lo han hecho”, explicó.

Los habitantes aseguran que están dispuestos a colaborar para resolver la problemática, pero consideran que falta voluntad de las autoridades. “La comunidad no se niega a cooperar, pero solos no podemos… sí hace falta más voluntad, porque nos han dejado solos”, puntualizó.

Pese a reuniones y oficios entregados, la respuesta oficial ha sido limitada, por lo que los pobladores reiteraron su llamado urgente para que se atienda la situación, ya que la falta de agua continúa agravándose con el paso de los meses.