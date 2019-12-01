Ulises Lara rechaza señalamientos tras su salida de la FGR

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 20:08:38

Ciudad de México, a 20 de julio de 2026.- Luego de que se confirmara su salida de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López negó haber incurrido en conductas contrarias a la ley o a las responsabilidades que desempeñó durante su gestión como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución.

A través de una carta difundida en sus redes sociales, el exfuncionario respondió a las versiones surgidas tras su renuncia y afirmó que, durante el tiempo que permaneció en el cargo, actuó con apego al marco jurídico, las atribuciones conferidas y las obligaciones inherentes al servicio público.

Lara López señaló que no participará en debates públicos sustentados en versiones parciales, interpretaciones personales o acusaciones realizadas fuera de los procedimientos establecidos.

"Cualquier aclaración deberá atenderse por las vías formales, con información completa, verificable y dentro del marco legal aplicable", expresó en el documento.

Asimismo, agradeció las muestras de apoyo y confianza que recibió en los últimos días, las cuales, dijo, asume con prudencia, responsabilidad y pleno respeto a la ley.

La semana pasada, Ulises Lara presentó su renuncia al cargo por motivos personales, poco más de seis meses después de haber sido designado al frente de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.