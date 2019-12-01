Ulises Lara deja la FGR; institución confirma su renuncia por motivos personales

Ciudad de México, a 14 de julio de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Ulises Lara López presentó su renuncia como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, argumentando motivos personales. Hasta el momento, la dependencia no ha dado a conocer quién asumirá el cargo ni ha ofrecido mayores detalles sobre su salida.

La institución encabezada por Ernestina Godoy únicamente confirmó la dimisión del funcionario, sin precisar las razones específicas de su decisión ni la fecha en que será nombrado su relevo.

Ulises Lara había sido designado al frente de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes a inicios de este año. El 2 de enero anunció su nombramiento a través de su cuenta en la red social X, donde agradeció la confianza de la fiscal general, Ernestina Godoy, y aseguró que desempeñaría sus funciones con el compromiso de trabajar por la justicia.

Antes de ocupar ese puesto, Lara López fue representante de la FGR en Morelos desde mayo de 2025, durante la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente del Ministerio Público Federal.

Previamente, en enero de 2024, asumió de manera interina la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego de que Ernestina Godoy dejara ese cargo para incorporarse como consejera jurídica del Poder Ejecutivo Federal en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con su salida, Ulises Lara concluye una gestión de poco más de seis meses al frente de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, mientras la FGR mantiene sin revelar quién ocupará la vacante ni los motivos específicos de la renuncia.