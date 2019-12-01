Trump descarta una guerra con Venezuela

Trump descarta una guerra con Venezuela
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 07:43:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de noviembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que “no cree” que se vaya a iniciar una guerra con Venezuela, pero no contestó si su gobierno tiene planes de realizar operaciones en territorio venezolano.

En entrevista para el l programa ’60 Minutes’ de la cadena CBS, el mandatario estadounidense fue cuestionado sobre su país iniciará un conflicto bélico con la nación sudamericana, a lo que contestó: “Lo dudo. No lo creo. Pero nos han tratado muy mal”.

Además, ante la pregunta de la periodista Norah O’Donnell sobre posibles ataques de EEUU a objetivos en territorio venezolano, el líder republicano indicó que no le revelaría “a una reportera si voy a atacar o no”.

De igual forma, al ser cuestionado por la presencia de buques y el portaaviones USS Gerald Ford en el mar Caribe, el jefe de Estado se limitó a decir: “tiene que estar en alguna parte, es muy grande”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Muere adolescente tras ser alcanzada por una bala perdida en Turicato, Michoacán
Hallan cadáver calcinado en Puruándiro, Michoacán
En Morelia, Michoacán, muere motociclista tras sufrir accidente 
Ataque armado en pleno Centro de Zamora, Michoacán, deja un muerto y dos heridos
Más información de la categoria
Agresor de Manzo pudo ser menor de edad; hecho fue planeado: Torres Piña
EEUU planea ataques armados contra crimen organizado en territorio mexicano, asegura NBC
Guerra contra el crimen organizado no funcionó y no volverá: Claudia Sheinbaum tras asesinato de Carlos Manzo
Gobierno de México apoyó a Uruapan, hay vídeos de Carlos Manzo reconociéndolo: Claudia Sheinbaum
Comentarios