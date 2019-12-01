Trump descarta una guerra con Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 07:43:33

Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de noviembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que “no cree” que se vaya a iniciar una guerra con Venezuela, pero no contestó si su gobierno tiene planes de realizar operaciones en territorio venezolano.

En entrevista para el l programa ’60 Minutes’ de la cadena CBS, el mandatario estadounidense fue cuestionado sobre su país iniciará un conflicto bélico con la nación sudamericana, a lo que contestó: “Lo dudo. No lo creo. Pero nos han tratado muy mal”.

Además, ante la pregunta de la periodista Norah O’Donnell sobre posibles ataques de EEUU a objetivos en territorio venezolano, el líder republicano indicó que no le revelaría “a una reportera si voy a atacar o no”.

De igual forma, al ser cuestionado por la presencia de buques y el portaaviones USS Gerald Ford en el mar Caribe, el jefe de Estado se limitó a decir: “tiene que estar en alguna parte, es muy grande”.