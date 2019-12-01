"Trudy" y "Simón" provocarán lluvias intensas en gran parte de México

"Trudy" y "Simón" provocarán lluvias intensas en gran parte de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 22:22:34
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Ciudad de México, a 14 de octubre de 2026.- Las condiciones meteorológicas en México se complicarán por la presencia simultánea de la tormenta tropical "Trudy" y la ahora tormenta tropical "Simón", cuyos efectos favorecerán lluvias de fuertes a intensas en diversas regiones del país, además de vientos fuertes y oleaje elevado en las costas del Pacífico.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan precipitaciones intensas en zonas de Chihuahua, Coahuila, Durango y Oaxaca, mientras que Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo registrarán lluvias muy fuertes.

En la zona centro, que comprende la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla e Hidalgo, se pronostican lluvias fuertes. Estas condiciones podrían ocasionar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

Asimismo, se prevén rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en regiones de Chihuahua y Coahuila, donde también existe la posibilidad de que se formen torbellinos. En las costas de Guerrero y Oaxaca, el oleaje podría alcanzar entre dos y tres metros de altura.

Ante el panorama, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente en las zonas vulnerables a inundaciones y deslaves.

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