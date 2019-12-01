Trudy y frente frío 2 ponen en alerta a varias regiones de México por lluvias extremas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 07:55:48

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2026.- Las condiciones meteorológicas adversas previstas para este fin de semana mantienen en alerta a diversas entidades del país, ante la presencia del huracán Trudy en el Pacífico y el avance del frente frío número 2, fenómenos que podrían ocasionar inundaciones, deslaves, fuertes vientos y un descenso considerable de las temperaturas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones, particularmente en la región de la Huasteca, donde las lluvias registradas en años recientes han provocado inundaciones y daños en distintas comunidades.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán Trudy se ubicará frente a las costas de Jalisco, con pronóstico de lluvias intensas en zonas costeras y del sur de esa entidad, así como precipitaciones muy fuertes en Nayarit, Colima y Michoacán.

En el litoral de Jalisco y Colima también se esperan rachas de viento de entre 120 y 140 kilómetros por hora, además de oleaje de seis a ocho metros de altura, condiciones que representan un riesgo para las actividades marítimas y las poblaciones cercanas a la costa.

Por otra parte, el frente frío número 2, acompañado de una masa de aire polar, ocasionará lluvias torrenciales en el sur de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, mientras que en Puebla se prevén precipitaciones intensas y en Hidalgo y la península de Yucatán se esperan lluvias muy fuertes.

El sistema frontal también favorecerá un evento de Norte, con rachas de viento de entre 110 y 120 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz y el golfo de Tehuantepec, además de un descenso marcado de las temperaturas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la ciudadanía a evitar cruzar ríos, arroyos o vialidades inundadas, mantenerse alejada de zonas propensas a deslaves y atender las indicaciones de las autoridades para reducir riesgos ante las posibles afectaciones de ambos fenómenos meteorológicos.