'Trudy' se intensifica a categoría 3 y provoca fuertes lluvias en el sur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 07:33:27

Ciudad de México, a 16 de octubre 2026.- El huracán ‘Trudy’ evolucionó a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson durante la madrugada del 16 de octubre, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Igualmente, el organismo detalló que el ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de 240 kilómetros por hora.

Además, indicó que su circulación refuerza la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en el sur y sureste de México.

Al corte de las 6:00 horas, el centro de ‘Trudy’ se localiza a 385 kilómetros al suroeste de Acapulco (Guerrero) y a 380 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas (Michoacán). Se desplaza hacia el noreste a nueve kilómetros por hora.

Por lo anterior se pronostican lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el centro, este, sur y sureste de Guerrero, así como en el norte, centro, oeste y sur de Oaxaca. En el oeste, centro y sur de Michoacán se esperan precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros.