Tren Maya prevé alcanzar el equilibrio financiero hasta 2032

Tren Maya prevé alcanzar el equilibrio financiero hasta 2032
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 22:59:59
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Ciudad de México, 9 de octubre de 2026.- El Tren Maya necesitará dos años más de lo previsto para cubrir sus gastos con los ingresos que genera. De acuerdo con las nuevas estimaciones de su director, el general Manuel Jaime Ramírez, la meta se alcanzaría en 2032, aunque inicialmente estaba programada para 2030.

Llegar al equilibrio financiero significa que los recursos obtenidos por el servicio serían suficientes para pagar los gastos de operación y mantenimiento, sin necesitar dinero adicional del presupuesto federal. Sin embargo, esto no significa que se haya recuperado el costo de construcción del proyecto.

Otras empresas administradas por las Fuerzas Armadas también tienen fechas previstas para alcanzar esta meta. Grupo Mundo Maya calcula lograrlo entre 2027 y 2028, mientras que Mexicana de Aviación tiene como objetivo conseguirlo en 2030.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) reporta haber alcanzado el equilibrio financiero desde 2024. Las fechas corresponden a las estimaciones de cada empresa y se refieren a cubrir sus gastos, no necesariamente a recuperar toda la inversión realizada.

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