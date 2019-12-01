Tren Interoceánico tendrá seguro de pasajeros en 2026

Ciudad de México, a 9 de enero 2026.- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) informó que a partir de este año se implementará el seguro para pasajeros para “garantizar los servicios de seguridad y vigilancia” en el Tren Interoceánico.

A través de un comunicado, la dependencia federal informó que en noviembre de 2025, se inició la “investigación de mercado”, en la que se solicitaron cotizaciones a 82 empresas, de las cuales se recibieron seis propuestas, en diciembre de ese mismo año, con lo que se llevó a cabo la apertura de cinco de ellas.

De igual forma, se precisó que tras un “análisis técnico, administrativo y legal” de las propuestas, el 26 de diciembre del año pasado “se emitió el Acto de fallo” mediante el cual la licitación fue declarada “desierta”, al no cumplirse los requisitos técnicos indispensables para garantizar el “correcto desarrollo del servicio”.

En la nota de prensa, la Semar argumentó que para “asegurar la continuidad operativa” se firmó un convenio de “ampliación temporal”, por dos meses, durante enero y febrero de 2026 con la empresa Pedregal Seguridad y Defensa en General, S.A. de C.V.

“Actualmente, se ha reiniciado la investigación de mercado para contratar un seguro que ofrezca mejores coberturas de equipaje, atención médica, incapacidad, prótesis, ortopedia y muerte accidental, tanto individual como colectiva, incluyendo gastos funerarios”, apuntó Marina.