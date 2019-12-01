Tren AIFA-Pachuca estará listo para el Mundial 2026, asegura Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 12:52:07

Ciudad de México, a 15 de diciembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el tren de pasajeros AIFA-Pachuca, estará listo y en funciones para el Mundial de futbol de 2026.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana destacó que prácticamente ya está lista toda la obra civil y después habrá un periodo de prueba.

“Este mes los vamos a invitar, vamos a ir al primer recorrido, ya está lista prácticamente toda la obra civil y viene, en los trenes siempre es así, viene un periodo de pruebas para probar la señalización y que sea completamente seguro”, indicó la jefa del Ejecutivo federal.

En ese sentido, explicó que el periodo de pruebas puede durar un par de meses, y después comenzaría funcionar de manera general, al reiterar que dicho proceso se concluirá antes de que inicie la justa mundialista.

“Entonces va a venir un periodo de pruebas, que pueden ser dos meses más o menos, y a partir de ahí pues ya estaría funcionando, pero antes del Mundial va a estar funcionando, eso sí”, explicó la gobernante.