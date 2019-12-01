Tras ser revisados migrantes que estaban encerrados en un tráiler en Xalapa, autoridades encuentran que fueron inyectados para no orinar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 16:06:00

Xalapa, Veracruz, a 24 de marzo de 2026.- Después de que fueran revisados los migrantes que fueron localizados adentro de un tráiler al interior de un corralón en Xalapa, el director de Política Regional, Adolfo Toss Capistrán, dio a conocer que estos fueron medicados por los traficantes.

Detalló que de acuerdo a los testimonios de varios de los 229 migrantes, les inyectaron una sustancia para no orinar.

También dijo que algunos se encontraban deshidratados, pero ninguno tenía síntomas de alarma, por lo que se considera que estaban en buenas condiciones.

“Todos venía de irregular a buen estado de salud, en estado de deshidratación algunos. Algunos refieren que les habían inyectado algún medicamento para que no tuvieran la necesidad de orinar”, expresó el funcionario estatal.

Este martes, los 229 migrantes, entre ellos 17 menores de edad, y en su mayoría centroamericanos fueron llevados en camiones en compañía del personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a las instalaciones de la Delegación Regional Sur del Instituto Nacional de Migración, ubicada en Acayucan.

Hasta el momento las autoridades no han indicado si se les dará asilo por un tiempo, o si serán retornados a sus lugares de origen.