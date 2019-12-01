Tras más de 11 años de construcción, tren México-Toluca comenzará operaciones en enero 2026: anuncia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 07:44:04

Ciudad de México, a 27 de octubre 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el tren interurbano México-Toluca, conocido como ‘El Insurgente’ entrará en operación completa a finales de enero de 2026, tras más de 11 años en construcción.

Lo anterior lo informó en un video en sus redes sociales, tras realizar un recorrido desde la estación Santa Fe hasta la estación Observatorio, un tramo en la capital que se encuentra en periodo de pruebas.

“Quiero platicarles que esta obra, como ustedes saben, inició pues hace ya bastante tiempo. El (ex) presidente (Andrés Manuel) López Obrador decidió retomarla (y) la dejó hasta Santa Fe”, recapituló la mandataria mexicana.

Cabe mencionar que el proyecto de infraestructura comenzó en julio de 2014 durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y fue inaugurada parcialmente en septiembre de 2023 por López Obrador (2018-2024).

El año pasado se habilitaron cuatro estaciones: Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma, todas ellas en el Estado de México.

No obstante, para enero se prevé la inauguración de las estaciones correspondientes a la Ciudad de México: Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal comentó que el proyecto inicial no contemplaba la estación Vasco de Quiroga, la cual fue añadida para poder conectar “a todas las colonias populares de Álvaro Obregón”.