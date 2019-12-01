Tras marcha del 2 de octubre, manifestantes incendian vallas frente a Palacio Nacional

Tras marcha del 2 de octubre, manifestantes incendian vallas frente a Palacio Nacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 19:57:31
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Ciudad de México, 2 de octubre de 2026.- Luego de la marcha conmemorativa por el 58 aniversario de los hechos del 2 de octubre de 1968, los incidentes continuaron en el Zócalo capitalino. 

Algunos manifestantes que permanecían en el Zócalo, prendieron fuego a una parte de las vallas metálicas instaladas frente a Palacio Nacional, mientras encapuchados arrojaron piedras, artefactos explosivos y otros objetos contra las barreras colocadas alrededor del inmueble.

Los hechos ocurrieron luego de que integrantes del llamado Bloque Negro intentaran derribar las estructuras de seguridad instaladas frente a edificios oficiales en el primer cuadro de la capital.

Durante la jornada, un joven de 17 años resultó lesionado en el Zócalo. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el adolescente encendió una bomba molotov e intentó arrojarla, pero el artefacto rebotó y le provocó una quemadura en la mano derecha.

El menor fue atendido en el lugar por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

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