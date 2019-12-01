Tras la detención de “El Bótox”, Grecia Quiroz exige justicia por el asesinato de Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 14:42:05

Uruapan, Michoacán, 22 de enero del 2026.- Luego de la captura de César Alejandro S, alias “El Bótox”, señalado como uno de los principales generadores de violencia en Michoacán, Grecia Quiroz pidió que las investigaciones avancen hasta dar con el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo y que éste enfrente la justicia.

A través de un mensaje dirigido al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Quiroz expresó su esperanza de que el caso de Carlos Manzo no quede impune, tal como ocurrió con el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo.

“Envié un mensaje al secretario Omar Harfuch. Espero que así como hubo ya justicia para Bernardo, también haya justicia para Carlos Manzo”, externó.

Grecia Quiroz reiteró que confía en que las autoridades federales continúen las investigaciones y lleven ante los tribunales a quienes ordenaron y participaron en este crimen.