Tras detención de Diego "N", Sheinbaum urge al INE a endurecer filtros para candidatos

Tras detención de Diego "N", Sheinbaum urge al INE a endurecer filtros para candidatos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 10:19:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 9 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo instó al Instituto Nacional Electoral (INE), a que refuerce sus filtros de verificación de antecedentes de los aspirantes a puestos de elección popular.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana consideró que es importante reforzar los controles para la selección de candidaturas, a fin de evitar situaciones como la del alcalde de Tequila, el morenista Diego “N”, quien fue detenido junto con varios de sus colaboradores por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión y asociación delictuosa.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal comentó que el INE debe coordinarse con otras autoridades para fortalecer los filtros.

Por otra parte, la gobernante cuestionó el activismo de los legisladores locales del PRI, Tania Larios y del PAN, Raúl Torres, quienes acudieron a Washington para participar en un encuentro de la extrema derecha.

Señaló que ambos abandonaron sus tareas legislativas para acudir a eventos con implicaciones de clasismo y racismo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Operativos en Morelia dejan 8 detenidos y más de mil 200 dosis de estupefacientes aseguradas
Hombre quita la vida a su hija de 6 años de edad en Reynosa, Tamaulipas; también golpeó a sus otros dos hijos
Se registra choque y volcadura en la México-Querétaro; a la altura de El Marqués
En tres meses aseguran y destruyen 23 vehículos blindados en Tamaulipas
Más información de la categoria
Operativos en Morelia dejan 8 detenidos y más de mil 200 dosis de estupefacientes aseguradas
Trasladarán a Guadalajara al lobo marino que fue encontrado herido en playa de Nayarit; será intervenido por una fractura de mandíbula
Inflación acelera en enero; se ubica en 3.79%
Confirman localización de cuerpos de tres de los mineros secuestrados en Sinaloa
Comentarios