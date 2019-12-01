Tras 84 años de lucha, dan a comuneros de Paracho título de propiedad de tierras comunales

Paracho, Michoacán, a 1 de septiembre 2025.-Tras más de ocho décadas de lucha en tribunales, indígenas purépechas de Paracho lograron obtener el título de propiedad sobre sus tierras comunales, lo que les permitirá buscar obras de alto impacto como un hospital regional de especialidades, una universidad, un captador de agua pluvial y programas de vivienda para comuneros.

Salvador Cupa Garibay, presidente de Bienes Comunales de Paracho, explicó que los comuneros de Paracho, el principal pueblo de la Meseta Purépecha, lucharon en tribunales por 84 años en busca del reconocimiento jurídico sobre las tierras de la comunidad.

Cupa Garibay agregó que el Registro Agrario Nacional finalmente inscribió en agosto pasado el título de propiedad de las tierras comunales, sentado un precedente nacional y dando esperanzas a decenas de comunidades indígenas que desde hace décadas busca el mismo reconocimiento sobre sus territorios.

“Conmemoramos un logro muy importante, pues después de 84 años estamos culminando el proceso de titulación de las tierras de la comunidad; el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17 y del Registro Agrario Nacional nos entregaron la documentación que acredita la legal propiedad de la tierra de la comunidad”, indicó.

Cupa Garibay precisó que el título da certeza legal a mil 311 comuneras y comuneros indígenas de Paracho, pero las obras de gran impacto que pudieran establecerse en estas tierras comunales beneficiarían a 30 mil pobladores de la cabecera municipal y comunidades de Paracho, así como de pueblos de los municipios purépechas de Nahuatzen, Cherán, Chilchota o Charapan.

“Ahora que tenemos la titulación de nuestras tierras, podemos como comunidad acceder a obras de gran impacto, aportando nosotros el terreno donde se puedan implementar este tipo de obras, como un hospital regional de tercer nivel (de especialidades), la Universidad de Ciencias de la Tierra, un captador de agua pluvial y hasta viviendas del gobierno federal”, señaló.