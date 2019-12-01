Hallan cadáver en la Simpanio Norte, en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 14:58:58
Morelia, Michoacán, a 29 de diciembre 2025.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos se localizó en la colonia Simpanio Norte de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

