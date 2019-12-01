Tras 13 días de labores de rescate, localizan con vida a segundo trabajador en la mina Santa Fe de El Rosario, Sinaloa

Tras 13 días de labores de rescate, localizan con vida a segundo trabajador en la mina Santa Fe de El Rosario, Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 19:42:55
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El Rosario, Sinaloa, a 7 de abril de 2026.- Tras más de 13 días de labores ininterrumpidas, brigadas de rescate lograron encontrar con vida a un segundo trabajador que permanecía atrapado en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, al sur del estado, lo que renueva la esperanza entre familiares y equipos de emergencia.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el minero rescatado es Francisco Zapata Nájera, de 42 años y originario de Papasquiaro, Durango. Su localización ocurrió alrededor de las 13:50 horas de este martes 7 de abril, luego de intensas jornadas de búsqueda desarrolladas desde el momento del accidente.

De acuerdo con las autoridades, el hallazgo fue posible tras enfrentar condiciones complejas dentro del yacimiento, donde fue necesario extraer grandes cantidades de agua y lodo, además de sortear diversos riesgos para acceder a las zonas más afectadas.

El Comando Unificado, encargado de coordinar el operativo, confirmó el rescate y señaló que hasta ahora se desconoce el estado de salud del trabajador. En tanto, continúan las labores para ubicar a los dos mineros que aún permanecen atrapados.

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