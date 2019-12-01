Transportistas y campesinos acusan represión violenta en desalojo de Arco Norte; reportan manifestantes desaparecidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 12:51:44

Nanacamilpa. Tlaxcala, a 7 de abril 2026.- La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) acusó una “represión violenta” por parte las autoridades contra sus miembros y campesinos se manifestaban en el Arco Norte, a la altura de Nanacamilpa, Tlaxcala.

Por lo anterior, el organismo denunció que sus compañeros fueron agredidos con armas de fuego, “golpeados brutalmente y, de manera aún más grave, se reporta la desaparición de varios de ellos, lo cual constituye una violación flagrante a los derechos humanos y a las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución”.

Por lo anterior, los transportistas expresaron este martes 7 de abril su rechazo a los hechos de violencia, asimismo, aseguraron que los inconformes “se encontraban ejerciendo de manera legítima su derecho constitucional a la libre manifestación”.

“Responsabilizamos directamente al Gobierno del Estado de Tlaxcala por el ataque artero y desmedido perpetrado contra ciudadanos que, de forma pacífica, mantenían una movilización en defensa de sus derechos. Lo ocurrido no puede ser minimizado ni justificado bajo ninguna circunstancia”, dijo la ANTAC.

Igualmente, consideraron que los actos de los agentes de policía representan “abuso de autoridad” y exigieron de manera inmediata la presentación con vida de todos los transportistas reportados como desaparecidos, así como el cese “de la represión contra el movimiento transportista”.

También exigen una investigación “exhaustiva, imparcial y transparente que sancione a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos”.