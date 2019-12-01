Trabajadores del IMSS alistan segunda marcha nacional para el 21 de octubre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 21:44:19

Ciudad de México, a 15 de octubre de 2026.- Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron una nueva movilización nacional para el próximo miércoles 21 de octubre, con el objetivo de mantener la presión sobre las autoridades y la dirigencia sindical ante la falta de acuerdos que atiendan sus demandas laborales.

La convocatoria se produce después de las protestas realizadas el 13 y 14 de octubre, así como del rechazo de los trabajadores a la propuesta de revisión salarial, por considerar insuficiente el incremento planteado.

Entre las principales exigencias del movimiento se encuentra un aumento salarial directo del 10 por ciento, además de cambios en la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y mejores condiciones laborales.

Los inconformes señalaron que continuarán con las movilizaciones hasta obtener respuestas favorables y rechazaron que sus acciones tengan fines partidistas. Asimismo, reiteraron el llamado a trabajadores de distintas entidades del país para sumarse a la nueva jornada de protesta.

La segunda marcha se llevará a cabo en medio de las diferencias entre un sector de la base trabajadora y la dirigencia sindical, mientras continúan las gestiones para alcanzar una propuesta salarial que atienda las inconformidades.