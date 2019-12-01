Tormenta invernal provocará lluvias y ambiente frío en el noroeste del país

Tormenta invernal provocará lluvias y ambiente frío en el noroeste del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 07:32:35
Ciudad de México, a 10 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la cuarta tormenta invernal se desplazará sobre Sonora y Chihuahua y generará ambiente frío, vientos fuertes a muy fuertes, así como lluvias y chubascos en dichas entidades, además de Sinaloa y Durango.

De igual pronosticó la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de los estados mencionados.

Al mismo tiempo el frente frio 40 generará chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo de diferentes tamaños en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de las entidades antes mencionadas.

Pronóstico de lluvias para el 10 de marzo de 2026:                                                                    

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas y Estado de México.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango (norte).

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 40 a 45 °CMichoacán (suroeste), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo).

  • De 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • De 30 a 35 °C: Durango, Sinaloa (sur), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Veracruz.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este martes:

  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

 

Noventa Grados
