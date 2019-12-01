Tlaxcala tendrá nueva universidad pública: Claudia Sheinbaum supervisa avances en Teolocholco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Enero de 2026 a las 20:36:11

Teolocholco, Tlaxcala, a 3 de enero de 2026.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recorrió los trabajos de construcción de la Unidad Académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Teolocholco, que se espera inaugurar en marzo de este año.

Durante la visita, Sheinbaum explicó que las inscripciones para nuevos estudiantes comenzarán en febrero y no requerirán examen de admisión; únicamente deberán completar un propedéutico, el cual se podrá repetir cuantas veces sea necesario, con el objetivo de garantizar el acceso a la educación a todas las personas interesadas.

La mandataria recordó que la UNRC surgió durante su gestión como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y que se trata de una universidad pública y gratuita, conforme al Artículo 3° de la Constitución. Además, indicó que se evaluará la posibilidad de ampliar la unidad académica o construir un bachillerato, de acuerdo con las necesidades locales.

Acompañada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, Sheinbaum destacó que los programas de la Cuarta Transformación priorizan la inversión en educación, salud y bienestar, con recursos dirigidos al desarrollo social.

Por su parte, la directora de la UNRC, Alma Herrera Márquez, detalló que actualmente la unidad de Teolocholco opera en modalidad a distancia, ofreciendo 14 licenciaturas que crecerán conforme a las necesidades económicas y sociales del estado, vinculadas al Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar.