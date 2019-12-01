Tlaxcala fortalece sus capacidades en gestión del agua con capacitación internacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 22:10:14

Tlaxcala, Tlaxcala, 22 de noviembre de 2025.- ​​​​La Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado de Tlaxcala (CEAS) avanzó en la profesionalización de su personal gracias a la cooperación con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), que otorgó becas a dos ingenieras tlaxcaltecas para capacitarse en tratamiento de aguas residuales y control de fugas.

Yolanda Ortega y Aide Barba participaron en programas especializados en Japón, adquirieron conocimientos de vanguardia y buenas prácticas para mejorar los sistemas de saneamiento, distribución y eficiencia hídrica en el estado.

El comisionado de #CEAS, Israel Tobón Solano, destacó que esta formación contribuye a implementar soluciones innovadoras y sostenibles, en línea con la estrategia estatal para optimizar el uso responsable del agua y fortalecer la infraestructura hídrica de #Tlaxcala.