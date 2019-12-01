Tlaxcala fortalece sus capacidades en gestión del agua con capacitación internacional

Tlaxcala, Tlaxcala, 22 de noviembre de 2025.- La Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado de Tlaxcala (CEAS) avanzó en la profesionalización de su personal gracias a la cooperación con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), que otorgó becas a dos ingenieras tlaxcaltecas para capacitarse en tratamiento de aguas residuales y control de fugas.
Yolanda Ortega y Aide Barba participaron en programas especializados en Japón, adquirieron conocimientos de vanguardia y buenas prácticas para mejorar los sistemas de saneamiento, distribución y eficiencia hídrica en el estado.
El comisionado de #CEAS, Israel Tobón Solano, destacó que esta formación contribuye a implementar soluciones innovadoras y sostenibles, en línea con la estrategia estatal para optimizar el uso responsable del agua y fortalecer la infraestructura hídrica de #Tlaxcala.