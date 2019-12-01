Tlaxcala fortalece sus capacidades en gestión del agua con capacitación internacional

Tlaxcala fortalece sus capacidades en gestión del agua con capacitación internacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 22:10:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tlaxcala, Tlaxcala, 22 de noviembre de 2025.-  ​​​​La Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado de Tlaxcala (CEAS) avanzó en la profesionalización de su personal gracias a la cooperación con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), que otorgó becas a dos ingenieras tlaxcaltecas para capacitarse en tratamiento de aguas residuales y control de fugas.

Yolanda Ortega y Aide Barba participaron en programas especializados en Japón, adquirieron conocimientos de vanguardia y buenas prácticas para mejorar los sistemas de saneamiento, distribución y eficiencia hídrica en el estado.

El comisionado de #CEAS, Israel Tobón Solano, destacó que esta formación contribuye a implementar soluciones innovadoras y sostenibles, en línea con la estrategia estatal para optimizar el uso responsable del agua y fortalecer la infraestructura hídrica de #Tlaxcala.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Con el arma que mató a Carlos Manzo, mataron también al asesino del alcalde; escolta disparó a quemarropa e impidió a paramédicos ayudarlo
Reportan enfrentamiento entre grupos armados en la autopista Siglo XXI, cerca de la caseta de Zirahuén, Michoacán
Operativo continúa para localizar a joven arrastrado por el mar en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Incendio consume bodega en el centro de Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Con el arma que mató a Carlos Manzo, mataron también al asesino del alcalde; escolta disparó a quemarropa e impidió a paramédicos ayudarlo
Sin ganar ni un partido en la Liguilla, el Irapuato es finalista de la Liga de Expansión
Tras audiencia a detenidos explota la verdad del asesinato de Carlos Manzo: Recompensa millonaria, traiciones internas, altos nombres de Jalisco y presunto homicidio extrajudicial sacuden el caso
Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en CDMX
Comentarios