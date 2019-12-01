Terremoto sacude a la CDMX; magnitud preliminar de 6.5

Terremoto sacude a la CDMX; magnitud preliminar de 6.5
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 08:16:09
Ciudad de México, a 2 de enero 2026.- La mañana del 2 de enero un terremoto de magnitud preliminar 6.5 sorprendió a la Ciudad de México.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSM), el epicentro se registró a 15 kilómetros del municipio de San Marcos, en el estado de Guerrero.

Además, según la información generada de manera automática por la agencia, el movimiento telúrico inició en punto de las 7:58:15.

Con coordenadas de latitud 16.70 y longitud -99.49 grados.

De igual forma, se indicó que tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

El sismo fue preceptible en más de 10 estados de la República, entre ellos, Michoacán y Jalisco.

Noventa Grados
Comentarios