Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 13:54:32

México, Ciudad de México. 20 de Noviembre de 2026.- Usuarios de Telcel reportaron fallas en el servicio de telefonía móvil durante este viernes 20 de noviembre, principalmente por problemas de recepción y utilizar datos móviles en distintas partes del país.

Las interrupciones comenzaron después de las 11:00 horas, cuando varios usuarios señalaron dificultades para realizar sus actividades habituales en sus teléfonos.

Ante la situación, algunos usuarios reportaron sus inconformidades mediante la cuenta oficial de Servicio Telcel en X. Sin embargo las respuestas se limitaron a solicitar información sobre los números telefónicos de los usuarios sin ofrecer información del origen de las fallas.