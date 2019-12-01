"Te juro que no te voy a fallar”: Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, dedica emotivo mensaje a su esposo Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2025 a las 08:39:28

Uruapan, Michoacán, 10 de noviembre del 2025.— La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, dedicó un emotivo mensaje en redes sociales a su esposo, Carlos Manzo, quien fue asesinado a balazos la noche del 1 de noviembre de 2025 durante un evento por el Día de Muertos en el municipio michoacano.

“Te juro que no te voy a fallar, por ti, por mí, por nuestros hijos y por Uruapan. Te extraño tanto, Carlos, pero sé que sigues aquí conmigo, con nosotros”, escribió Quiroz en su cuenta de Facebook.

La presidenta municipal expresó además su gratitud por el amor y compromiso de su esposo con su familia y con el pueblo uruapense.

“Gracias por haberme regalado tantos momentos de felicidad, por haber sido el mejor padre del mundo, por haber amado a nuestra familia y entregado tu vida por tu pueblo. Jamás te olvidaré. Un beso hasta el cielo, mi amor, el amor más puro y sincero que conocí”, añadió.

Cabe recordar que Grecia Quiroz asumió el cargo como presidenta municipal sustituta de Uruapan el pasado 5 de noviembre, tras el homicidio de Carlos Manzo, hecho que conmocionó al colectivo social mexicano.