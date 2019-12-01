Detienen nuevamente en Tijuana a exagente señalado como posible segundo tirador en el caso Colosio

Tijuana, BC., a 9 de noviembre de 2025.- En un giro inesperado dentro de una de las investigaciones más emblemáticas de la historia reciente de México, autoridades federales detuvieron nuevamente en Tijuana a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) e identificado desde los años noventa como posible segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido en 1994.

De acuerdo con reportes periodísticos, la detención fue realizada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en las inmediaciones de la colonia Los Reyes, donde el exagente fue ubicado tras una orden de aprehensión pendiente. Fuentes consultadas refieren que Sánchez Ortega fue trasladado de inmediato a instalaciones federales para su certificación médica y posterior puesta a disposición judicial.

Segunda detención en tres décadas

Esta captura marca la segunda ocasión en que Sánchez Ortega es arrestado por su presunta implicación en el magnicidio. En 1994 fue asegurado por las autoridades tras presentar residuos de pólvora en las manos y portar una chamarra con manchas de sangre de Colosio. A pesar de los indicios, fue liberado debido a inconsistencias procesales.

En esta nueva detención, la FGR sostiene que cuenta con elementos adicionales para presentarlo ante un juez bajo la hipótesis de que participó como autor de un disparo distinto al efectuado por Mario Aburto Martínez, el único sentenciado por el crimen. La Fiscalía ha insistido en que esta línea es clave para esclarecer si el asesinato fue resultado de una acción individual o parte de un operativo más amplio.

Una pieza clave en un caso que se resiste a cerrar

La captura de Sánchez Ortega revive uno de los capítulos más debatidos del país. Durante décadas, especialistas, exfuncionarios y familiares han cuestionado la “verdad histórica” del caso Colosio, señalando irregularidades, desaparición de evidencia y contradicciones en los peritajes oficiales.

La figura de Sánchez Ortega ha sido central en estas dudas: además de los resultados de la prueba de rodizonato, su presencia en la escena del crimen ha sido objeto de múltiples análisis, especialmente después de que versiones periodísticas lo colocaron en una posición cercana a la trayectoria del segundo disparo.

Lo que sigue

Se espera que en las próximas horas la FGR confirme la situación jurídica del detenido y precise los delitos por los que será presentado ante un juez federal. También está por definirse si su audiencia inicial será pública, en razón del interés social y del carácter histórico del caso.

Mientras tanto, la detención reabre el debate nacional: ¿podrá finalmente el Estado mexicano esclarecer de manera definitiva el asesinato de Colosio, o esta captura será un capítulo más en una historia marcada por sombras y señalamientos?