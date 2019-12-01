Definidos los primeros duelos de la liguilla del futbol mexicano; destaca Cruz Azul vs Chivas

Autor: Moisés Huante / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2025 a las 08:00:19

Ciudad de México, 10 de noviembre del 2025.- Tras disputarse la última jornada del Apertura 2025 de la Liga MX, han quedado definidos los primeros dos duelos de los Cuartos de Final del futbol mexicano.

Con los resultados del fin de semana, han quedado manifiestas las posiciones de clasificación, a la espera del famoso Play-In que arrojará los últimos dos invitados a la Fiesta Grande.

Los Diablos Rojos del Toluca se adueñaron de la primera posición con 37 unidades, seguidos por los Tigres de la UANL, con 36 unidades; ambos equipos deberán esperar los resultados de la reclasificación para conocer a sus rivales en cuartos de final.

El tercer lugar del torneo fue para Cruz Azul tras perder el liderato con su derrota ante Pumas, por lo que se enfrentará al sexto lugar, que fueron las Chivas del Guadalajara, en un duelo que promete ser espectacular por la propuesta de juego reconocible de ambas instituciones.

Las Águilas del América se quedaron con la cuarta posición y se enfrentarán a los Rayados de Monterrey, en otro duelo que será de poder a poder entre dos de las plantillas más caras del futbol mexicano.

Al momento, así ha quedado conformada la liguilla:

Cruz Azul vs Chivas

América vs Monterrey

Toluca vs ganador del Play In 2

Tigres vs ganador del Play In 1

Cabe destacar que el Apertura 2025 de la Liga MX tendrá un parón debido a la Fecha FIFA, última de cara a lo que será el Mundial 2026 que compartirá México con Canadá y Estados Unidos.