Golpe al crimen en Huetamo, Michoacán: decomisan flotilla, arsenal con ametralladora calibre 50 y más de 300 kilos de estupefaciente sintético

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 22:59:21

Huetamo, Mich., a 8 de noviembre de 2025 — Un impresionante operativo conjunto entre la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano dejó al descubierto uno de los mayores aseguramientos recientes en la región de Tierra Caliente. Durante recorridos de vigilancia en la localidad de Las Trincheras, los elementos castrenses lograron confiscar un poderoso arsenal, equipo táctico y una considerable cantidad de droga sintética.

De acuerdo con el reporte oficial, las fuerzas de seguridad incautaron dos ametralladoras Browning calibre .50, un arma de uso exclusivo del Ejército por su alta capacidad de fuego; una ametralladora RPD calibre 7.62x39 mm, además de 11 armas largas de diversos tipos y calibres, un lanzagranadas calibre 40 mm con tres granadas listas para ser utilizadas.

El hallazgo también incluyó 91 cargadores, 2,878 cartuchos útiles, seis vehículos, tres motocicletas y diverso equipo táctico, presumiblemente empleado por células delictivas que operan en la zona. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el decomiso de 330 kilogramos de probable droga sintética, cuyo valor en el mercado ilegal podría superar varios millones de pesos.

Todos los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y peritajes correspondientes, mientras se analizan los vínculos del material con organizaciones criminales que operan en Michoacán.

Con este aseguramiento, las fuerzas federales refuerzan su presencia en la región y asestan un duro golpe a la estructura logística del crimen organizado, que continúa bajo fuerte presión por parte de las autoridades.