Tras cateo en Madero, Michoacán, aseguran predio talado para siembra de aguacate 

Tras cateo en Madero, Michoacán, aseguran predio talado para siembra de aguacate 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2025 a las 10:47:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Madero, Michoacán, 9 de noviembre del 2025.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra el Ambiente, adscrita a la Vicefiscalia de Derechos Humanos, aseguraron un predio talado clandestinamente para siembra de aguacate.

Sobre el particular se informó que dicha  investigación se originó a partir de una denuncia presentada por  la Comisión Forestal del Estado, que  al realizar un recorrido de vigilancia se percataron de la presencia de tocones y árboles de aguacate plantados en un área cerril perteneciente a dicho municipio.

En atención a la denuncia, personal de la Unidad Especializada en Delitos Contra el Ambiente y la Fauna llevó a cabo actos de investigación que permitieron obtener datos de prueba, mismos que fueron presentados ante el Juez de Control, quien otorgó la orden de cateo correspondiente.

Durante la diligencia, agentes de la Policía de Investigación ingresaron al predio, donde constataron la existencia de tocones de árboles derribados sin marca de autorización, así como plantaciones de aguacate, sin que se acreditara la existencia de permisos de aprovechamiento, saneamiento ni cambio de uso de suelo.

Ante estos hallazgos, el inmueble fue asegurado con la finalidad de evitar un mayor deterioro ambiental, en tanto continúan las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras cateo en Madero, Michoacán, aseguran predio talado para siembra de aguacate 
Detienen a dos personas en Tlaxcala con 11 kilos de estupefaciente; aseguran vehículo durante operativo federal
Detienen nuevamente en Tijuana a exagente señalado como posible segundo tirador en el caso Colosio
Golpe al crimen en Huetamo, Michoacán: decomisan flotilla, arsenal con ametralladora calibre 50 y más de 300 kilos de estupefaciente sintético
Más información de la categoria
Reabren autopista México–Puebla tras volcadura e incendio de pipa en Ixtapaluca
Casi un millón de personas evacuadas en Filipinas ante la inminente llegada del supertifón Fung-wong
"Te juro que no te voy a fallar”: Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, dedica emotivo mensaje a su esposo Carlos Manzo
Definidos los primeros duelos de la liguilla del futbol mexicano; destaca Cruz Azul vs Chivas
Comentarios