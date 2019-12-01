Tras cateo en Madero, Michoacán, aseguran predio talado para siembra de aguacate 

Madero, Michoacán, 9 de noviembre del 2025.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra el Ambiente, adscrita a la Vicefiscalia de Derechos Humanos, aseguraron un predio talado clandestinamente para siembra de aguacate.

Sobre el particular se informó que dicha investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Comisión Forestal del Estado, que al realizar un recorrido de vigilancia se percataron de la presencia de tocones y árboles de aguacate plantados en un área cerril perteneciente a dicho municipio.

En atención a la denuncia, personal de la Unidad Especializada en Delitos Contra el Ambiente y la Fauna llevó a cabo actos de investigación que permitieron obtener datos de prueba, mismos que fueron presentados ante el Juez de Control, quien otorgó la orden de cateo correspondiente.

Durante la diligencia, agentes de la Policía de Investigación ingresaron al predio, donde constataron la existencia de tocones de árboles derribados sin marca de autorización, así como plantaciones de aguacate, sin que se acreditara la existencia de permisos de aprovechamiento, saneamiento ni cambio de uso de suelo.

Ante estos hallazgos, el inmueble fue asegurado con la finalidad de evitar un mayor deterioro ambiental, en tanto continúan las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos.