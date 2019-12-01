Reabren autopista México–Puebla tras volcadura e incendio de pipa en Ixtapaluca

Reabren autopista México–Puebla tras volcadura e incendio de pipa en Ixtapaluca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2025 a las 10:26:21
Ciudad de México, 9 de noviembre del 2025.- La autopista México–Puebla fue reabierta durante la madrugada de este 9 de noviembre, luego de permanecer cerrada por más de cinco horas debido a la volcadura e incendio de una pipa cargada con diésel en el kilómetro 48, a la altura de Ixtapaluca, Estado de México.

El accidente ocurrió la tarde–noche del 8 de noviembre en dirección a la Ciudad de México, aunque por seguridad ambos sentidos quedaron totalmente cerrados mientras laboraban los cuerpos de emergencia.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que la circulación hacia la CDMX fue restablecida pasada la medianoche con reducción de carriles, y minutos antes de las 3:00 h se normalizó el tránsito en ambos sentidos de la autopista.

En las labores de atención participaron Protección Civil del Estado de México, bomberos de Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco, así como elementos de Capufe, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal.

Cabe destacar que tras el accidente no se registraron personas lesionadas ni fallecidas.

