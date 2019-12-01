Casi un millón de personas evacuadas en Filipinas ante la inminente llegada del supertifón Fung-wong

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2025 a las 09:10:23

Manila, Filipinas, 9 de noviembre del 2025.-Casi un millón de personas fueron evacuadas este domingo en Filipinas ante la inminente llegada del supertifón Fung-wong, que amenaza con impactar la costa este del país con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 230 km/h, informó la Defensa Civil filipina.

Se espera que el fenómeno meteorológico toque tierra la noche del domingo, con afectaciones a gran parte del archipiélago con lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas, apenas días después de que el tifón Kalmaegi dejara más de 220 muertos.

“Mientras hablamos, la población de Catanduanes siente los efectos del tifón, especialmente porque el ojo de la tormenta se encuentra más cercano allí”, declaró Rafaelito R. Alejandro, responsable de Defensa Civil.

Hasta el momento, 916 mil 863 personas han sido evacuadas en todo el país, mientras las autoridades ordenaron el cierre de escuelas y oficinas gubernamentales en la isla principal de Luzón, incluida Manila, donde se han cancelado cerca de 300 vuelos.

La isla de Catanduanes se prepara para recibir el impacto directo del supertifón.

Habitantes reportaron lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado que ya cubre calles costeras y amenaza viviendas.