Detienen a dos personas en Tlaxcala con 11 kilos de estupefaciente; aseguran vehículo durante operativo federal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2025 a las 07:41:58
Ixtacuixtla, Tlaxcala, 10 de noviembre del 2025.— Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron a dos personas y aseguraron once kilogramos de metanfetamina, además de un vehículo, durante un operativo realizado en el municipio de Ixtacuixtla, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

De acuerdo con el comunicado emitido el 8 de noviembre de 2025, las fuerzas federales realizaban patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en la zona cuando detectaron a los sospechosos, quienes fueron detenidos en flagrancia.

“El personal militar y de la Guardia Nacional efectuó la detención de dos personas y el aseguramiento de 11 kilogramos de posible metanfetamina y un vehículo”, precisó la autoridad federal.

Los detenidos, la droga y el vehículo quedaron a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica y darán seguimiento a las investigaciones periciales correspondientes.

 

