Tancítaro rompe Récord Guinness con el guacamole más grande del mundo

Tancítaro rompe Récord Guinness con el guacamole más grande del mundo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 19:20:18
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Tancítaro, Michoacán, 11 de abril de 2026.- El municipio de Tancítaro, reconocido como la Capital del Aguacate por ser uno de los principales exportadores de este fruto, logró el Récord Guinness al preparar el guacamole más grande del mundo.

Más de 800 voluntarios participaron en la elaboración del platillo, utilizando grandes cantidades de aguacate, cebolla y cilantro para alcanzar la meta. La actividad se realizó como parte de un esfuerzo colectivo para concretar la hazaña.

El resultado fue un total de 6 mil 800 kilos de guacamole, cifra con la que se estableció el nuevo récord mundial, de acuerdo con los organizadores del evento.

Con este logro, Tancítaro reafirma su relevancia en la producción de aguacate y su papel como referente internacional en torno a este fruto.

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