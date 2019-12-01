Suspenden clases en tres municipios de Sinaloa por lluvias intensas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 11:49:38

Culiacán, Sinaloa, a 5 de octubre 2026.- La Secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, anunció la suspensión de clases en todos los niveles escolares y sistemas los municipios de Ahome, el Fuerte y Juan José Ríos, debido a los pronósticos de lluvias intensas en la entidad.

A través de un comunicado oficial, la dependencia estatal indicó que con esa determinación se busca proteger a la población estudiantil, docentes y personal administrativo.

Por otra parte, el Instituto Estatal de Protección Civil indicó que en Culiacán se mantienen vigentes las clases presenciales.

Además, las autoridades han dado a conocer que en los municipios costeros las marejadas descendieron por las familias que fueron evacuadas de sus hogares en Guasave y Eldorado, retornaron a sus viviendas y reciben ayuda en alimentos, ropa, catres, cobijas y colchonetas.