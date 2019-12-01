Suspenden clases en la región Sierra - Costa de Michoacán como medida preventiva por huracán “Rachel”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 12:29:09

Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2026.- Como medida preventiva ante los efectos que pudiera generar el huracán “Rachel”, categoría 1, se determinó la suspensión de clases en los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío, con el objetivo de reducir riesgos para estudiantes, docentes y sus familias.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (PC) mantiene vigilancia permanente sobre la evolución del huracán y presencia operativa en la región, donde personal realiza recorridos preventivos, monitoreo de las condiciones meteorológicas y coordinación con autoridades municipales para atender oportunamente cualquier incidencia.

PC estatal recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos de lluvia intensa, no cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas y mantenerse alejada de zonas susceptibles a inundaciones o deslaves. En la costa, se pide no acercarse a playas, escolleras, muelles y desembocaduras ante el posible incremento del oleaje.

Las familias que habitan en zonas vulnerables deben mantener preparada su mochila de emergencia, resguardar documentos importantes e identificar rutas de evacuación y el refugio temporal más cercano. Si las autoridades indican una evacuación preventiva, es importante atenderla de manera inmediata.

PC estatal continuará con el monitoreo y las acciones preventivas conforme evolucione “Rachel”. Se pide a la población mantenerse atenta a las actualizaciones emitidas por fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades. Ante cualquier emergencia, llamar al 911.