Suspenden clases en Guerrero por efectos del huracán 'Trudy'

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 07:46:11

Chilpancingo, Guerrero, a 16 de octubre 2026.- Las autoridades de Guerrero decidieron suspender todas las actividades académicas y administrativas en las escuelas públicas y privadas del estado, ante los efectos del huracán ‘Trudy’ de categoría 3.

Según un comunicado oficial, la medida se tomó tras llegar a un acuerdo con el Consejo Estatal de Protección Civil para salvaguardar la integridad de la comunidad escolar.

“Se suspenden las actividades académicas y administrativas en TODO EL ESTADO”, informó la autoridad educativa”.

De igual forma, la dependencia solicitó a directores y responsables de los planteles a brindar las facilidades necesarias en caso de que las escuelas sean requeridas como refugios temporales.