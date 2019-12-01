Suspenden clases en Guerrero ante posible intensificación de la tormenta Trudy

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 16:33:43

Acapulco, Guerrero, a 14 de octubre de 2026.- Ante el pronóstico de lluvias intensas y el posible fortalecimiento de la tormenta tropical Trudy, autoridades de Guerrero anunciaron la suspensión de clases en las ocho regiones del estado a partir de este jueves 15 de octubre, como medida preventiva para proteger a estudiantes, docentes y personal educativo.

El Consejo Estatal de Protección Civil se mantiene en sesión permanente para coordinar las acciones de prevención, luego de que se advirtiera que el fenómeno meteorológico podría intensificarse a huracán y generar precipitaciones de moderadas a intensas durante los próximos días.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que se prepara un operativo con mil 770 personas, 318 vehículos y maquinaria especializada para atender posibles emergencias.

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.