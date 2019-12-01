Suspenden aterrizajes y vuelos en el AIFA por presencia de neblina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 07:45:25

Ciudad de México, 11 de noviembre de 2025.– El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) suspendió temporalmente los despegues y aterrizajes la mañana de este martes debido a un banco de niebla que redujo la visibilidad en la zona norte del Valle de México.

La aerolínea Viva Aerobús informó en un comunicado que las operaciones fueron pausadas por condiciones climáticas adversas, lo que impide realizar maniobras seguras de vuelo. La empresa recomendó a los pasajeros verificar el estatus de sus vuelos antes de salir de casa y mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación.

“Debido a la presencia de niebla sobre el Aeropuerto de Ciudad de México (AIFA), se han suspendido temporalmente los despegues y aterrizajes en este destino”, detalló la aerolínea, subrayando que la medida busca garantizar la seguridad de los pasajeros y tripulaciones.

Hasta el momento, el AIFA no ha informado en sus redes sociales si las operaciones ya fueron reanudadas, aunque se espera que los vuelos se normalicen conforme mejoren las condiciones meteorológicas en la zona.