Suspenden a taxista en Quintana Roo tras altercado con turistas por presuntos cobros excesivos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 11:58:26

Cancún, Quintana Roo, 5 de abril del 2026.- El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) suspendió a un taxista del Sindicato “Lázaro Cárdenas del Río” luego de que se difundiera un video en redes sociales donde el conductor protagoniza un altercado con turistas extranjeros, quienes lo acusaron de cobros excesivos y de retenerlos durante el servicio.

De acuerdo con la dependencia, la medida incluyó la suspensión de sus funciones y de su licencia de conducir mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Imoveqroo señaló que esta decisión forma parte de una política de cero tolerancia ante conductas que pongan en riesgo la seguridad e integridad de los usuarios.

Las autoridades advirtieron que, en caso de confirmarse responsabilidades, el operador podría enfrentar sanciones más severas.

El caso se volvió viral después de que las presuntas víctimas difundieran un video en el que denunciaron que el conductor manejó de forma temeraria por diversas zonas de la ciudad mientras exigía el pago del servicio.

En la grabación se escucha al taxista decir: “No me pagues, pero te voy a llevar con la policía para que te detengan, ahora dame 200”.

Por su parte, el sindicato de taxistas informó que el servicio solicitado por los turistas incluyó varios traslados dentro del mismo recorrido y paradas adicionales que no estaban contempladas en la tarifa inicial, lo que habría provocado el desacuerdo sobre el costo final del viaje.