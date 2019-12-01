Suspende Tribunal de Disciplina a cuatro jueces de Michoacán por presuntas irregularidades

Suspende Tribunal de Disciplina a cuatro jueces de Michoacán por presuntas irregularidades
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 19:25:12
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Morelia, Michoacán, 8 de abril de 2026. –El Tribunal de Disciplina Judicial de Michoacán impuso suspensiones cautelares a cuatro juzgadores del estado, según confirmó el magistrado Luis Felipe Quintero Valois.

Esta acción, que afecta directamente a jueces (además del personal judicial), se realiza mientras se investigan las conductas denunciadas. El magistrado Quintero Valois enfatizó la gravedad de la situación que amerita esta intervención temprana.

"En el caso, sobre todo de asuntos penales, lo que hemos emitido son suspensiones cautelares para hacer la investigación correspondiente de si la actuación del juez se apegó a derecho o no", comentó.

En entrevista indicó que la naturaleza de estas resoluciones es preventiva y no definitiva. Se trata de una herramienta implementada para evitar que actos graves o reiterados sigan afectando la administración de justicia. Las autoridades judiciales han señalado que estas medidas son excepcionales, "O sea, la suspensión como medida cautelar es una medida extraordinaria, que no debe aplicarse, digamos, todo el tiempo, sino que se hacen de circunstancias que sean muy graves o que sean muy reiteradas o ambos."

En total, se han emitido cuatro suspensiones cautelares a jueces (tres a jueces especiales y una a un juez civil), una acción que, según fuentes judiciales, no tiene precedentes recientes a nivel estatal y que se sostiene incluso frente a los amparos promovidos por los afectados.

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