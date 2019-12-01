Suprema Corte mantiene prohibición de comida chatarra en escuelas, incluidas prepas y universidades 

Suprema Corte mantiene prohibición de comida chatarra en escuelas, incluidas prepas y universidades 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 20:18:19
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Ciudad de México, 13 de octubre de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó la prohibición de vender comida chatarra en las escuelas de México, incluidas las preparatorias y universidades.

Los ministros señalaron que cuidar la salud de los estudiantes es más importante que los intereses de las empresas, por lo que las autoridades pueden establecer reglas sobre los alimentos y bebidas que se venden dentro de los planteles.

La decisión se tomó luego de que empresas como Eric Kayser México presentaran recursos y amparos para intentar frenar estas medidas, sin embargo, la Corte determinó que las restricciones también se aplicará en escuelas donde estudian jóvenes mayores de edad, puesto que el Estado puede establecer reglas sobre los productos que se ofrecen dentro de los planteles para garantizar esos derechos.

Estas reglas fueron establecidas en 2024 por las secretarías de Educación Pública y de Salud, con el objetivo de mejorar la alimentación de los estudiantes y ayudar a prevenir problemas como la obesidad.

Finalmente, con esta resolución, se mantiene la restricción de productos con sellos de advertencia, como aquellos que indican un exceso de azúcar, sodio o grasas.

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