Suman mil 337 personas mexicanas evacuadas de Medio Oriente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 17:57:53

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), dio a conocer que hasta el momento han sido evacuados mil 337 connacionales entre residentes y turistas de la zona de conflicto de Medio Oriente.

Asimismo, la dependencia detalló que los mexicanos se encontraban en Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin.

También dijo que no se tiene el reporte de daños a la integridad física de algún mexicano.

Además la cancillería indicó que “no es recomendable viajar al Medio Oriente mientras prevalezca la situación de conflicto”.

Por último señaló que todas las embajadas de México de la zona de conflicto, se encuentran atentas ante cualquier solicitud de atención y protección del consulado para seguir brindando ayuda a los mexicanos que lo necesiten.